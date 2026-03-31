Ora è ufficiale via Libertà torna pedonale la domenica e nei festivi | si parte a Pasqua biglietti dei bus scontati

Da domenica di Pasqua, via Libertà a Palermo tornerà ad essere pedonale nei giorni festivi, confermando quanto annunciato dall’assessore alla Mobilità sostenibile circa un mese fa. La decisione riguarda anche la riduzione dei prezzi dei biglietti degli autobus per incentivare l’uso dei mezzi pubblici durante il periodo di applicazione della misura.

Emanata l'ordinanza dopo le anticipazioni dell'assessore Carta a PalermoToday. Stop alle auto nel tratto compreso tra piazza Croci e il Politeama, dove saranno installati i dissuasori a scomparsa L'assessore alla Mobilità sostenibile, Maurizio Carta, lo aveva annunciato a PalermoToday quasi un mese fa: via Libertà tornerà ad essere pedonale di domenica. Quell'impegno è adesso realtà con il provvedimento emanato dall'Ufficio pianificazione e mobilità sostenibile del Comune di Palermo. L'ordinanza istituisce un’area pedonale temporanea nel tratto compreso tra il Politeama e piazza Croci durante le domeniche e i... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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