Via Libertà torna pedonale di domenica | Dissuasori a scomparsa pronti niente auto a partire da Pasqua

Da Pasqua, via Libertà tra piazza Croci e piazza Castelnuovo diventa nuovamente zona pedonale di domenica. I dissuasori a scomparsa sono pronti per essere installati e impedire il transito delle auto in quel tratto, che sarà quindi accessibile solo ai pedoni. La modifica riguarda un tratto di strada molto frequentato, che torna a limitare il traffico automobilistico nei giorni di festa.

Il tratto di via Libertà fra piazza Croci e piazza Castelnuovo si appresta a tornare area pedonale di domenica. Ad annunciarlo è l'assessore comunale alla Mobilità sostenibile, Maurizio Carta. "Ieri con gli uffici competenti abbiamo fatto una riunione per completare tutte le ultime procedure che consentiranno al più presto di poter tornare a rendere un tratto di via Libertà di nuovo pedonale e ciclabile e poter godere del ritorno delle domeniche senza automobili lungo il viale centrale tra piazza Castelnuovo e piazza Crispi. Con il sindaco auspichiamo che già a Pasqua possa esserci la prima di tante domeniche in cui una parte importante del centro cittadino torna a dimensione di tutte e di tutti, accogliendo la bellezza e la gioia di riappropriarsi dello spazio pubblico", dice l'assessore a PalermoToday.