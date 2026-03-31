Una paziente, attualmente in ospedale dopo un intervento chirurgico per un tumore, ha inviato un messaggio di ringraziamento a un medico che l'ha operata, definendolo “eccezionale”. La comunicazione è arrivata il 31 marzo 2026 da Pisa, con la paziente che ha scritto poche parole mentre si trovava ancora nel reparto di degenza.

Pisa, 31 marzo 2026 – Quando prende il telefono è ancora ricoverata. Scrive poche parole: “Morelli mi ha operato, sono in ospedale. potresti ringraziarlo? È eccezionale ”. Ci aggiunge dei cuori, qualche emoji. Poi lo invia per farlo pubblicare ai media. Non sta chiedendo aiuto, né visibilità. Vuole solo che qualcuno racconti quello che ha vissuto e che venga detto grazie a chi l’ha curata. È questo il punto di arrivo della difficile esperienza di una paziente operata all’Azienda ospedaliero-universitaria pisana per un tumore del retto. Uno dei più delicati interventi. La donna è stata sottoposta a una resezione anteriore del retto eseguita con chirurgia robotica dall’équipe della Chirurgia generale universitaria dell’Aoup, diretta dal professor Luca Morelli, chirurgo oncologico e docente dell’Università di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Operata per un tumore, il messaggio della paziente: “Grazie, siete un’eccellenza della sanità toscana”

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