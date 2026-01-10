La mia battaglia contro il tumore Ho capito che le usuali beghe della politica sono stupidaggini | Sergio Costa da vicepresidente della Camera a paziente 048

Sergio Costa, ex vicepresidente della Camera, condivide la sua esperienza di lotta contro il tumore, un percorso che ha cambiato la sua prospettiva sulla vita e sulla politica. La scoperta della malattia è avvenuta in un momento cruciale, rivelando come le priorità possano cambiare di fronte a sfide personali. La sua testimonianza offre uno sguardo sobrio e riflessivo sulla forza di affrontare le difficoltà, lontano da polemiche e sensazionalismi.

Il nemico che ha dentro l'ha scoperto alla vigilia di un voto, e qui la malasorte è stata anche beffarda. "Era un sabato, il 22 novembre. Il giorno dopo si sarebbe votato in Campania, la mia regione, dove avevo fatto settimane di campagna elettorale, e io stavo in un ospedale sedato, per sottopormi a una biopsia ". Il vicepresidente della Camera Sergio Costa, già ministro per l'Ambiente per i Cinque Stelle, generale di Corpo d'armata dei Carabinieri, si ferma e beve il primo di tanti sorsi d'acqua. In quel bicchiere affoga le emozioni quando sono troppo forti, da quell'acqua cerca la spinta per continuare a parlare.

