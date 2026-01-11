Sergio Costa il vicepresidente della Camera | Sono in cura per un tumore dico grazie alla sanità pubblica Questo male mi ha insegnato molto
Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei deputati e membro del M5S, ha annunciato di essere in cura per un tumore alla prostata, scoperto a fine novembre. In una dichiarazione al Fatto Quotidiano, ha espresso gratitudine nei confronti della sanità pubblica, sottolineando come questa esperienza gli abbia offerto importanti insegnamenti. La sua testimonianza evidenzia l’importanza di un sistema sanitario accessibile e di qualità per i cittadini.
Sergio Costa, 67 anni, vicepresidente della Camera dei deputati ed esponente di punta del M5S, ha rivelato al Fatto Quotidiano di aver scoperto un tumore alla prostata a fine novembre e ha scelto.
