Sergio Costa il vicepresidente della Camera | Sono in cura per un tumore dico grazie alla sanità pubblica Questo male mi ha insegnato molto

Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei deputati e membro del M5S, ha annunciato di essere in cura per un tumore alla prostata, scoperto a fine novembre. In una dichiarazione al Fatto Quotidiano, ha espresso gratitudine nei confronti della sanità pubblica, sottolineando come questa esperienza gli abbia offerto importanti insegnamenti. La sua testimonianza evidenzia l’importanza di un sistema sanitario accessibile e di qualità per i cittadini.

“La mia battaglia contro il tumore. Ho capito che le usuali beghe della politica sono stupidaggini”: Sergio Costa, da vicepresidente della Camera a paziente 048 - L'ex ministro racconta la sua esperienza da 'paziente 048' nella sanità pubblica e la lezione di vita che ne ha tratto ... ilfattoquotidiano.it

Sergio Costa: «Io, il tumore alla prostata e il mio grazie alla sanità pubblica. Ora ho capito che le beghe politiche non contano» x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.