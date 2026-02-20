Bernate Ticino operaio di 38 anni muore sul lavoro schiacciato da un macchinario

Un operaio di 38 anni ha perso la vita oggi pomeriggio a Bernate Ticino, schiacciato da un macchinario durante il turno. L’incidente è avvenuto in via delle Vallogge di Sotto, all’interno dello stabilimento Mondo Sd, specializzato in materie plastiche. La vittima, di origine pakistana, lavorava da tempo nella fabbrica e si trovava vicino a una macchina quando si è verificato il tragico evento. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Bernate Ticino (Milano), 20 febbraio 2026 - Ancora un morto sul lavoro in Lombardia. Oggi pomeriggio un uomo di 38 anni di origine pakistana ha perso la vita in via delle Vallogge di Sotto a Bernate Ticino nella Mondo Sd, un'azienda di materie plastiche. Prima ricostruzione. Secondo le prime informazioni il 38enne, che risiedeva ad Arconate (Milano), stava lavorando a un macchinario che divide la plastica da altri materiali quando è stato risucchiato nella tramoggia, forse per aver perso l'equilibrio, anche se non si esclude anche l'errore umano, suo o di qualche suo collega. I soccorsi. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, auto infermieristica, ambulanza, vigili del fuoco e forze dell'ordine.