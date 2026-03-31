Il 10 aprile, nei commissariati della provincia di Salerno, si svolgerà un evento chiamato “Open Day Passaporti”. L’iniziativa si svolge in occasione del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Durante questa giornata, i cittadini potranno recarsi presso le sedi delle forze di polizia per informazioni e assistenza relative alla richiesta di passaporti.

In occasione del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, la Questura di Salerno promuove un’iniziativa straordinaria dedicata ai cittadini della provincia: l’ “Open Day Passaporti”. L’evento si terrà il 10 aprile 2026, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore, Battipaglia, Sarno e Cava de’ Tirreni. Open Day Passaporti: come partecipare. L’iniziativa è finalizzata ad agevolare il rilascio del passaporto e si rivolge ai cittadini residenti nella provincia di Salerno. Per accedere al servizio è necessario effettuare la prenotazione tramite il portale dedicato: https:passaportionline. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Open Day Passaporti a Salerno: il 10 aprile nei Commissariati della provincia

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