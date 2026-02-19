La WWE in Italia con cinque show tra maggio e giugno quando e dove comprare i biglietti
La WWE porta in Italia cinque eventi tra maggio e giugno, con un debutto storico. Il 31 maggio, infatti, si svolgerà il primo Premium Live Event nel paese, chiamato
Il 31 maggio, per la prima volta nella storia, si terrà in Italia un Premium Live Event della WWE, "Clash in Italy": appuntamento all'Inalpi Arena di Torino.🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti discussi: WWE, svolta storica: ufficiale il primo Premium Live Event in Italia; La rinascita del wrestling in Italia: primo ple WWE in Italia e 4 show del tour estivo; WWE sbarca in Italia: Clash in Italy, a Torino il 31 maggio, come vederlo su Netflix; WWE in Italia, il PLE è realtà: annunciato Clash in Italy.
WWE, storico sbarco in Italia: Premium Live Event a Torino e maxi tour europeoLa WWE annuncia il primo Premium Live Event della sua storia in Italia, il 31 maggio 2026 all’Inalpi Arena di Torino, all’interno di un tour estivo che toccherà cinque Paesi europei ... corrieredellosport.it
WWE sbarca in Italia: Clash in Italy, a Torino il 31 maggio, come vederlo su NetflixL'annuncio di Triple H ha entusiasmato i fan del wrestling: in arrivo a Torino il primo primo Premium Live Event organizzato sul territorio italiano dalla WWE. movieplayer.it
Comunque se ci pensate è una giornata storica. Cinque show in Italia, con un PLE, un Raw, uno SmackDown e due live event. Per chi lo chiede, questi ultimi sono eventi non ripresi dalle telecamere. Si lotta molto, si parla poco, e i risultati sono a se stanti, non facebook