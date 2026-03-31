Ondata di gelo su Napoli e Campania neve abbondante anche sul Vesuvio

Una fase di maltempo sta interessando Napoli e la Campania, con neve abbondante sul Vesuvio e piogge intense che coinvolgono tutta la regione. In Irpinia si sono verificati numerosi fulmini durante una tempesta, mentre lungo le coste tirreniche si sono registrati temporali. Le precipitazioni nevose hanno interessato anche le aree più alte, creando condizioni di disagio e criticità.

Neve abbondante sul Vesuvio, piogge intense su tutta la regione: tempesta di fulmini in Irpinia, temporali lungo le coste tirreniche. Allerta meteo fino alle 14. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Neve sul Vesuvio e sul Partenio, ondata di freddo su Napoli e CampaniaImprovvisa nevicata sopra i mille metri in tutta la regione: l'inverno "saluta" a 48 ore dalla primavera con un colpo di gelo fuori programma. Ondata di gelo in Campania, imbiancato anche il Vesuvio, prima neve in Alta IrpiniaPrima neve sul Vesuvio del 2026, sul Monte Partenio raggiunti i -8 gradi in maniera repentino. Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento La primavera illude: ondata di freddo, maltempo e neve fuori stagione in arrivo; Meteo - Tutto sull'intensa ondata di freddo tardivo che aprirà una fase simil invernale. Pioggia, vento, neve ecco le regioni più esposte al maltempo; ? Ondata di gelo travolge la primavera: in quota temperature fino a -20,3°C; L’eccezionale ondata di gelo e neve di marzo 1987, quando la Siberia si trasferì sull’Italia | DATI. Ondata di freddo sull'Italia con tracollo termico, tempeste di vento e neve a bassa quota a fine marzoOndata di freddo in arrivo sull'Italia a fine marzo: tracollo termico, neve a bassa quota e venti di tempesta. Scopri quando arriva il gelo e le zone più colpite ... virgilio.it Nuova ondata di missili lanciata dall’#Iran contro #Israele. Lo ha comunicato l'esercito israeliano, sottolineando che i sistemi di difesa aerea sono operativi. Segnalate esplosioni a Gerusalemme. - facebook.com facebook Una nuova ondata di freddo polare è in arrivo e si abbatterà soprattutto sul meridione. Giornata peggiore mercoledì primo aprile. Ma Pasqua e Pasquetta saranno salvate dall'arrivo dell'anticiclone a partire da sabato x.com