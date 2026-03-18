Neve sul Vesuvio e sul Partenio ondata di freddo su Napoli e Campania

Una nevicata improvvisa ha interessato i territori sopra i mille metri in tutta la Campania, coprendo il Vesuvio e il Partenio. A Napoli e in altre zone della regione si sono registrate temperature molto basse, con un'ondata di freddo che ha anticipato di due giorni l’arrivo della primavera. La neve ha creato un paesaggio inaspettato e temporaneo sulla regione.