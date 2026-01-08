Ondata di gelo in Campania imbiancato anche il Vesuvio prima neve in Alta Irpinia

Un'ondata di gelo sta interessando la Campania, con temperature in rapido calo e i primi manti di neve. Il Vesuvio si è coperto di bianco per la prima volta nel 2026, mentre l’Alta Irpinia ha visto le sue prime precipitazioni nevose, con temperature che hanno raggiunto i -8 gradi. Anche il Monte Partenio, il Monte Terminio e i Monti Picentini sono stati imbiancati, segnando l’inizio di un’intensa fase fredda.

Meteo, ondata di gelo a Napoli e in Campania: quanto durerà - Quanto durerà l'ondata di gelo che sta colpendo anche Napoli e la Campania: le previsioni meteo e l'arrivo di un nuovo vortice. msn.com

Meteo: ondata di Gelo precoce e Neve record in Nord America, conseguenze in Europa? - Un’intensa ondata di gelo di origine artica ha investito il Nord America, in particolare la parte orientale degli Stati Uniti e del Canada, portando con sé temperature da pieno inverno e nevicate ... ilmeteo.it

Roccaraso in Abruzzo ieri sotto una nevicata meravigliosa ???? #neve

Ondata di gelo, il paese in provincia di Como che ha sfiorato i -10°. Gli esperti d Meteorologia Comasca (cui appartengono le immagini sotto): “Accumuli di brina come non se ne vedevano da tempo”. Dettagli nel primo commento - facebook.com facebook

#Meteo Freddo e neve sull'Italia. Oggi allerta gialla in Sicilia e Puglia. Venti forti fino a burrasca al Sud. In Europa disagi per l'ondata di gelo: ad Amsterdam cancellati circa 800 voli. Oltre 1.000 viaggiatori bloccati hanno trascorso la notte all'aeroporto di Schi x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.