duplice omicidio di villa pamphili la difesa di kaufmann chiede la perizia psichiatrica

La prima udienza del processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili si apre con un colpo di scena. La difesa di Kaufmann ha chiesto una perizia psichiatrica, facendo salire l’attenzione sulla salute mentale dell’imputato. Il giudice ha deciso di ascoltare l’esperto nei prossimi giorni, mentre il processo si prepara a entrare nel vivo. I dettagli dell’omicidio, avvenuto mesi fa, continuano a tenere sotto pressione la comunità e le autorità.

La prima udienza del processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili si apre con un colpo di scena. La difesa di Francis Ford Kaufmann, cittadino americano di 47 anni accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia di 14 mesi e di aver occultato il cadavere, ha chiesto alla Corte d’Assise di Roma di disporre una perizia psichiatrica, sostenendo che l’imputato non sarebbe in grado di affrontare il processo. Kaufmann è comparso in aula con i capelli rasati, una felpa blu e si è presentato dichiarando di chiamarsi Rexal Ford. Seduto accanto al suo avvocato, ha seguito l’udienza parlando a bassa voce, in un lungo monologo interrotto dal pianto, ripetendo più volte di essere innocente e accusando i testimoni di essere “tutti mafiosi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

