Oggi a Roma si apre ufficialmente il processo per il duplice omicidio avvenuto nel parco di Villa Pamphili. In aula, Rexal Ford, il sospettato, si presenta dicendo di essere innocente e chiedendo una perizia psichiatrica. La vicenda ha scosso la città e ora si cerca di fare luce su quanto accaduto.

Si è aperto oggi, lunedì 2 febbraio, a Roma il processo per il duplice omicidio avvenuto nel parco di Villa Pamphili. Sul banco degli imputati il 47enne californiano Francis Kaufmann, accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia di appena 14 mesi, i cui corpi sono stati ritrovati lo scorso 7 giugno nel parco. Con i capelli rasati e una felpa blu, l’imputato ha preso posto accanto al suo difensore e si è presentato con il nome falso di Rexal Ford. « Buongiorno, my name is Rexal Ford », ha detto ai giudici. «Io sono innocente e i testimoni che verranno citati in aula sono tutti mafiosi».🔗 Leggi su Open.online

Oggi il processo a Francis Kaufman riprende con l'uomo che si presenta in aula per il duplice omicidio di madre e figlia avvenuto a Villa Pamphili.

Duplice omicidio di Villa Pamphili, Kaufmann in aula: «Il mio nome è Rexal Ford e sono innocente». La difesa chiede una perizia psichiatricaLa procura contesta al 47enne i reati di duplice omicidio aggravato e di occultamento di cadavere. Il processo è stato aggiornato al prossimo 9 febbraio ... open.online

Omicidi Villa Pamphili, Kaufman in aula per il via al processo a Roma(LaPresse) Francis Kaufman sul banco degli imputati per duplice omicidio al Tribunale di Roma. Il 46enne statunitense è accusato davanti alla ... stream24.ilsole24ore.com

È presente in aula Francis Ford Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili nella prima udienza del processo davanti alla Prima Corte d'Assise di Roma. Capelli rasati, felpa blu, l'imputato si è seduto accanto al suo difensore e si è dichiarato c facebook

