Duplice omicidio di Villa Pamphili Kaufmann in aula | Il mio nome è Rexal Ford e sono innocente La difesa chiede una perizia psichiatrica

Da open.online 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Roma si apre ufficialmente il processo per il duplice omicidio avvenuto nel parco di Villa Pamphili. In aula, Rexal Ford, il sospettato, si presenta dicendo di essere innocente e chiedendo una perizia psichiatrica. La vicenda ha scosso la città e ora si cerca di fare luce su quanto accaduto.

Si è aperto oggi, lunedì 2 febbraio, a Roma il processo per il duplice omicidio avvenuto nel parco di Villa Pamphili. Sul banco degli imputati il 47enne californiano Francis Kaufmann, accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia di appena 14 mesi, i cui corpi sono stati ritrovati lo scorso 7 giugno nel parco. Con i capelli rasati e una felpa blu, l’imputato ha preso posto accanto al suo difensore e si è presentato con il nome falso di Rexal Ford. « Buongiorno, my name is Rexal Ford », ha detto ai giudici. «Io sono innocente e i testimoni che verranno citati in aula sono tutti mafiosi».🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

