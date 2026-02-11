San Benigno ed elicoidale | a che punto sono i lavori quando apre la nuova rampa

Durante l’ultima seduta del consiglio regionale, Giovanni Battista Pastorino ha chiesto chiarimenti alla Giunta sui lavori al ponte elicoidale di San Benigno. Pastorino vuole sapere a che punto sono le operazioni, quali problemi sono emersi e quando sarà possibile riaprire la nuova rampa. La Regione sta seguendo da vicino l’andamento dei lavori, che negli ultimi mesi hanno subito qualche rallentamento. La ripresa sembra vicina, ma ancora non ci sono date ufficiali sulla riapertura.

Nell'ultima seduta del consiglio regionale Giovanni Battista Pastorino (lista Andrea Orlando Presidente) ha chiesto alla Giunta le relazioni tecniche e gli aggiornamenti sullo stato dei lavori, sulle criticità riscontrate e sui tempi di ripristino della piena funzionalità del ponte elicoidale di.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su San Benigno elicoidale Nuova diga, a che punto sono i lavori I lavori per la costruzione della nuova diga foranea di Genova proseguono con impegno. Nuova tangenziale in Brianza: a che punto sono i lavori Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su San Benigno elicoidale Argomenti discussi: Ponte elicoidale di San Benigno, ad aprile partiranno i lavori di sostituzione dell’impalcato critico; Cantieri al ponte elicoidale, Giampedrone: Apertura del Nodo di San Benigno prevista nell'estate 2026; Disagi sul nodo di San Benigno, Autostrade: In estate aperta la nuova rampa del ponte Elicoidale; Disagi sul nodo di San Benigno, Autostrade: In estate aperta la nuova rampa del ponte Elicoidale. San Benigno ed elicoidale: a che punto sono i lavori, quando apre la nuova rampaNell'ultima seduta del consiglio regionale Giovanni Battista Pastorino (lista Andrea Orlando Presidente) ha chiesto alla Giunta le relazioni tecniche e gli aggiornamenti sullo stato dei lavori, sulle ... genovatoday.it Criticità sul ponte elicoidale: come cambia la viabilità nel nodo di San BenignoCambia la viabilità nel Nodo di San Benigno. Il Comune, attraverso apposito provvedimento, ha disposto le modifiche fino al 30 aprile 2026 per lavori sul ponte Elicoidale. Il motivo è legato alla ... genovatoday.it Comune di San Benigno Canavese | San Benigno Canavese - facebook.com facebook Cantieri al ponte elicoidale, Giampedrone: "Apertura del Nodo di San Benigno prevista nell'estate 2026" x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.