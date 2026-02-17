Android e Google Drive | backup automatico per la cartella Download dati più sicuri e accessibili da ogni dispositivo

Google ha annunciato che, a partire da oggi, gli utenti Android potranno attivare il backup automatico della cartella Download su Google Drive. Questa novità, pensata per proteggere i file più importanti, permette di accedere ai documenti da qualsiasi dispositivo senza doverli trasferire manualmente. Con questa funzione, i dati resteranno più sicuri e facilmente recuperabili in caso di smarrimento o malfunzionamento del telefono.

Android alza lo scudo: il backup automatico della cartella Download è realtà. Google sta per introdurre una svolta nella gestione dei file su Android: il backup automatico dei documenti salvati nella cartella Download, tramite Google Drive. La novità, individuata nelle recenti note di rilascio di Google Play Services (versione 26.06, 17 febbraio 2026), mira a proteggere dati spesso cruciali da perdite accidentali o danni ai dispositivi, semplificando l’accesso da smartphone, tablet e altri dispositivi. La cartella Download: un archivio fragile. La vita digitale moderna è costellata di file scaricati: contratti, ricevute, biglietti aerei, manuali d’istruzione, documenti di lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

Android aggiunge la funzione di backup locale dei file tramite google driveGoogle ha introdotto una nuova funzione in Android che permette di eseguire backup locali dei file utilizzando Google Drive.

Android backup: google risolve una delle più grandi lacune da tempoGoogle ha risolto un problema da tempo con Android: ora è possibile eseguire backup automatici dei file nella cartella Download.

