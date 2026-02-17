Android e Google Drive | backup automatico per la cartella Download dati più sicuri e accessibili da ogni dispositivo
Google ha annunciato che, a partire da oggi, gli utenti Android potranno attivare il backup automatico della cartella Download su Google Drive. Questa novità, pensata per proteggere i file più importanti, permette di accedere ai documenti da qualsiasi dispositivo senza doverli trasferire manualmente. Con questa funzione, i dati resteranno più sicuri e facilmente recuperabili in caso di smarrimento o malfunzionamento del telefono.
Android alza lo scudo: il backup automatico della cartella Download è realtà. Google sta per introdurre una svolta nella gestione dei file su Android: il backup automatico dei documenti salvati nella cartella Download, tramite Google Drive. La novità, individuata nelle recenti note di rilascio di Google Play Services (versione 26.06, 17 febbraio 2026), mira a proteggere dati spesso cruciali da perdite accidentali o danni ai dispositivi, semplificando l’accesso da smartphone, tablet e altri dispositivi. La cartella Download: un archivio fragile. La vita digitale moderna è costellata di file scaricati: contratti, ricevute, biglietti aerei, manuali d’istruzione, documenti di lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu
Android aggiunge la funzione di backup locale dei file tramite google driveGoogle ha introdotto una nuova funzione in Android che permette di eseguire backup locali dei file utilizzando Google Drive.
Android backup: google risolve una delle più grandi lacune da tempoGoogle ha risolto un problema da tempo con Android: ora è possibile eseguire backup automatici dei file nella cartella Download.
How to Upload & Share Files on Google Drive from iPhone (Step-by-Step)
Argomenti discussi: Google porta il backup automatico di Downloads su Google Drive; I migliori 8 servizi di Cloud storage del 2026; Android salva i download su Google Drive in automatico; Google Foto potrebbe cancellare file e immagini senza avvisare: cosa si rischia e come evitarlo.
Android farà finalmente il backup automatico della cartella DownloadGoogle prepara un nuovo backup automatico dei file locali su Android tramite Drive: focus sulla cartella Download, diverso dal backup classico. smartworld.it
Android archivia automaticamente i download su Google Drive per maggiore sicurezzaBackup locale dei file su Android: cosa cambia con Google Drive La nuova funzione Local file backup, in arrivo con la versione 26.06 di Google Play ... assodigitale.it
Android, il backup su Google Drive diventa più potente con questa novità x.com
Abbiamo raccolto nella cartella di Google Drive, destinata agli abbonati, i pdf di tutti gli ordinamenti (o statuti) dei principali enti richiesti dal concorso. Ovviamente si possono ricercare e scaricare da ogni sito ufficiale o da Normattiva, ma averli già pronti per il d facebook