Poco spettacolare molto concreto L' Arezzo allunga il passo verso la serie B

L'Arezzo consolida la propria posizione in classifica con la sesta vittoria stagionale, ottenuta con un risultato di 1-0. La partita, caratterizzata da poche occasioni e da un gioco equilibrato, ha permesso alla squadra di proseguire il cammino verso la promozione in serie B in modo concreto e senza eccessivi clamori. Un successo che rafforza la determinazione e la continuità dei biancoverdi.

CORTO MUSO – La sesta vittoria stagionale per 1-0 è arrivata al termine della partita meno spettacolare di tutte. L'Arezzo ha prodotto solo qualche fiammata, rompendo il ghiaccio con una bella iniziativa del redivivo Renzi e la fortunata carambola tra palo e schiena del portiere.

