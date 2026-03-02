Vinti 5mila euro al 10eLotto a Montalto di Castro

Un giocatore di Montalto di Castro ha vinto 5.000 euro al 10eLotto. In tutto il Lazio, nei concorsi di venerdì 27 e sabato 28 febbraio, sono stati realizzati premi per un totale di 37.500 euro. La regione registra una serie di vincite legate a questo tipo di scommessa, con diverse persone che hanno portato a casa premi significativi.

Tuscia a segno con il 10eLotto. Nei concorsi di venerdì 27 e sabato 28 febbraio in tutto il Lazio poker da 37mila 500 euro complessivi.La vincita più alta, come riporta Agipronews, a Roma: un "9", con una giocata da 2 euro, ha regalato venerdì 20mila euro a un fortunato giocatore di un punto.