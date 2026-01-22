Durante il loro matrimonio a Grosseto, una coppia ha vissuto un episodio inaspettato: pochi minuti dopo aver pronunciato il

Finale a sorpresa per una coppia di neosposi. Dopo il fatidico "sì" pronunciato a Grosseto, i carabinieri hanno preso il novello marito e lo hanno arrestato per una rapina commessa a Montalto di Castro nel 2023. Sull'uomo, un 23enne di origini tunisine ma residente in Toscana, pendeva la condanna.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Avellino, incendio durante matrimonio: ustioni per lo sposoDurante un matrimonio ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, si è verificato un incendio che ha causato ustioni allo sposo.

Incendio durante un matrimonio ad Ariano Irpino, ferito lo sposoDurante un matrimonio ad Ariano Irpino, un incendio si è sviluppato nella hall dell’hotel Kristall Palace, a seguito di un incidente con le fontane luminose sulla torta nuziale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Grosseto, sposo arrestato durante il matrimonio; Sposo arrestato durante il matrimonio per una rapina a Montalto di Castro; Sposo arrestato durante il matrimonio; Grosseto, sposo arrestato dopo il sì.

Sposo arrestato durante il matrimonio, era ricercato per una rapina commessa nel 2023Sposo arrestato a Grosseto subito dopo il sì: i carabinieri eseguono un ordine per una rapina del 2023 a Civitavecchia. blitzquotidiano.it

Grosseto, sposo arrestato dopo il sìSul giovane, residente in Toscana, pendeva una condanna per una rapina commessa nel 2023 nel Lazio. L’ordine di arresto è emerso durante le procedure amministrative legate alle pubblicazioni di matrim ... rainews.it

Sposo arrestato durante il matrimonio, era ricercato per una rapina commessa nel 2023 https://www.blitzquotidiano.it/cronaca/sposo-arrestato-durante-il-matrimonio-era-ricercato-per-una-rapina-commessa-nel-2023-3766288/ - facebook.com facebook