Il governatore della Calabria e vicesegretario di Forza Italia ha annunciato che il ministro resterà nel suo incarico, ma ha aggiunto che il partito deve aprirsi ai diritti civili. Ha inoltre indicato una strategia di rinnovamento interno volta a superare le logiche di potere tradizionali e a promuovere temi liberali.

Roberto Occhiuto, governatore della Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, ha delineato una strategia di rinnovamento interno che punta a superare le logiche di potere tradizionali per abbracciare temi liberali. Il calabrese ha confermato la stabilità della segreteria guidata da Tajani, ma ha lanciato un appello urgente ad aprire il partito ai diritti civili e a smantellare le strutture congressuali considerate obsolete. In un contesto dove la rappresentanza politica deve rispondere alle nuove esigenze dei cittadini, l’intervento del governatore evidenzia come il centrodestra debba evolversi per non rimanere prigioniero degli interessi corporativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Occhiuto: Tajani resta, ma il partito deve aprirsi ai diritti civili

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