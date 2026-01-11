Tfr ai lavoratori dei consorzi di bonifica Tridico | Occhiuto viola i diritti e disattende gli impegni

Il TFR ai lavoratori dei consorzi di bonifica è al centro di recenti tensioni tra le parti. Tridico critica le scelte di Occhiuto, accusandolo di violare i diritti dei lavoratori e di disattendere gli impegni assunti. Le modifiche apportate, come la creazione di un consorzio di bonifica unico e altre riforme, sono viste come dannose e prive di adeguata tutela per i dipendenti.

«Le conseguenze delle pseudo riforme avviate da Occhiuto sono nefaste. Da Azienda zero al consorzio di bonifica unico. Un carrozzone, quest'ultimo, che ha assorbito gli undici enti irrigui aggravandone i problemi. Tra questi, l'erogazione del trattamento fine rapporto. E non sono pochi i lavoratori che attendono quanto gli spetta, addirittura da un decennio". È quanto dichiara l'europarlamentare.

