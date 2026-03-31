Dal 31 marzo 2026 entra in vigore l’obbligo di sottoscrizione di una polizza contro le catastrofi per le imprese italiane. La scadenza rappresenta un passaggio importante per le aziende che devono adeguarsi alle nuove normative. La data segna il termine entro il quale le imprese devono aver stipulato le coperture assicurative richieste dalla legge.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dal 31 marzo 2026 scatta l’obbligo. È arrivato il momento decisivo per migliaia di aziende italiane. Dal 31 marzo 2026 diventa obbligatoria la sottoscrizione di una polizza contro i rischi catastrofali per micro e piccole imprese attive nel turismo, nella ristorazione, nella pesca e nell’acquacoltura. Per tutte le altre realtà imprenditoriali, invece, l’obbligo era già entrato in vigore nei mesi precedenti. La copertura assicurativa riguarda i danni causati da terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Chi non si adegua non riceverà una sanzione immediata, ma subirà conseguenze rilevanti: niente accesso a contributi pubblici, incentivi, agevolazioni o aiuti straordinari in caso di calamità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Obbligo polizza catastrofale dal 31 marzo: scadenza decisiva per le imprese

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