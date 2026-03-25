La legge di Bilancio 2024 prevede un incentivo per le piccole imprese che stipulano un’assicurazione contro i rischi catastrofali entro il 31 marzo. La norma, approvata il 30 dicembre 2023, stabilisce che le aziende che aderiscono a questa copertura usufruiscono di una detrazione fiscale. La misura mira a promuovere la protezione delle attività economiche più piccole dai danni derivanti da eventi calamitosi.

La legge di Bilancio 2024 ha introdotto, con una norma specifica del 30 dicembre 2023 n. 213 (art. 1 commi 101?111), un obbligo assicurativo per trasferire sulle assicurazioni private una parte del rischio che finora è gravato solo sui fondi pubblici, andando a promuovere nelle imprese una cultura della prevenzione. La proroga prevista dall’art. 16, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2025 n. 200 ( Milleproroghe ) ed è oggi pienamente vigente dopo la conversione nella legge 27 febbraio 2026 n. 26. L’estensione dell’adeguamento alla normativa al 31 marzo riguarda nello specifico solo le micro e piccole imprese che rientrano negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico?ricettive; per le altre micropiccole imprese di comparti diversi resta il calendario generale (con obbligo già scattato nel 2026). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Piccole imprese, ecco perché conviene fare l'assicurazione catastrofale entro il 31 marzo

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