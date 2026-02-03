Vannacci lascia la Lega a chi può rubare voti il suo nuovo partito e perché il centrosinistra esulta con cautela

Roberto Vannacci lascia la Lega. Dopo mesi di voci, il generale annuncia ufficialmente il suo addio al partito di Matteo Salvini. Ora si apre una nuova partita, e il centrodestra guarda con attenzione a chi potrebbe portare via voti. Il centrosinistra, intanto, festeggia con cautela, sapendo che il quadro politico può cambiare in fretta. Vannacci non ha ancora chiarito quale sarà il suo prossimo passo, ma il suo addio rischia di creare scompiglio tra gli alleati di Salvini.

Per dirla alla Cocciante, anche in questo caso, «era» davvero «tutto previsto»: Roberto Vannacci è pronto a lasciare la Lega. Gli indizi, d'altronde, c'erano tutti, inclusa la registrazione di un nuovo marchio: "Futuro nazionale", che potrebbe dare il nome al futuro partito dell'autore del "Mondo al contrario". A chi può "rubare" voti il nuovo partito di Vannacci Dopo il faccia a faccia con Matteo Salvini, in ambienti del Carroccio più di qualcuno è pronto a mettere la mano sul fuoco che lo strappo avverrà già oggi, e sarà ufficializzato all'interno del Federale in programma per oggi pomeriggio.

