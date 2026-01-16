Aveta | No al campo larghissimo di Mirra l’alternativa va costruita nel centrosinistra

Aveta afferma che l’opposizione al campo larghissimo di Mirra è necessaria, sottolineando l’importanza di costruire un’alternativa nel centrosinistra. Durante l’ultimo consiglio comunale, il sindaco avrebbe potuto evitare prese di posizione infelici, evidenziando la volontà di mantenere un dialogo costruttivo e focalizzato sulle reali esigenze della comunità. La riflessione invita a un confronto più approfondito e responsabile sui temi locali.

« L'altra sera, in consiglio comunale, il sindaco ha perso un'ottima occasione per tacere ». Così Raffaele Aveta, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, commenta le dichiarazioni rese dal primo cittadino di Santa Maria Capua Vetere durante l'ultima seduta del civico consesso. « Purtroppo, la permalosità dell'uomo è nota a tutti – spiega Aveta –. Mirra ha mal digerito che l'unico consigliere regionale eletto in città sia stato proprio il suo più fiero oppositore di questi anni. Si aspettava forse che la mia elezione avrebbe cambiato l'opinione sulla sua disastrosa gestione della città? Se pensava questo, si sbagliava di grosso».

