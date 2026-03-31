nuovo monoblocco al policlinico riuniti di foggia 64 milioni di investimento per 108 posti letto

La Giunta regionale ha approvato una delibera per l'iscrizione nel bilancio di previsione di 64 milioni di euro destinati alla costruzione di un nuovo monoblocco al Policlinico Riuniti di Foggia. L’intervento prevede la creazione di 108 posti letto, con l’obiettivo di ampliare le strutture sanitarie dell’ospedale. I fondi saranno inseriti nel prossimo bilancio annuale.

La Giunta regionale ha approvato oggi una delibera per l’iscrizione nel bilancio di previsione dei fondi stanziati per realizzare il Nuovo Padiglione Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia. L’investimento complessivo è di 64.000.000 euro, di cui 60.800.000 euro a carico dello Stato e 3.200.000 euro a carico della Regione. L’intervento segna un passo decisivo per il potenziamento della rete ospedaliera foggiana. L’intervento ammesso a finanziamento prevede ora la demolizione dell’attuale padiglione e la ricostruzione di un nuovo plesso, rispondente ai nuovi canoni di sicurezza sismica, che ospiterà 108 posti letto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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