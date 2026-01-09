Umberto I come sarà il nuovo policlinico pronto nel 2031 | spazi verdi e 120 posti letto in più

Il progetto di rinnovamento del Policlinico Umberto I di Roma, previsto per il 2031, prevede la costruzione di un nuovo edificio su viale dell'Università e un investimento di un miliardo di euro. L’intervento mira ad ampliare i servizi e a integrare spazi verdi, offrendo 120 posti letto in più e migliorando l’efficienza delle strutture sanitarie.

Umberto I, restyling al via: ecco il nuovo progetto (da 1 miliardo). Alcuni edifici saranno demoliti e ricostruiti - Parterre delle grandi occasioni, l'Aula Magna della Sapienza, un grande tappeto sul proscenio: il nuovo Policlinico Umberto I debutta così, in grande stile. ilmessaggero.it

Policlinico Umberto I, presentato il nuovo progetto - La gara entro il 2026, il termine dei lavori previsto tra la fine del 2030 e l'inizio del 2031, ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ... rainews.it

Il nuovo Policlinico Umberto I nel progetto della Sapienza: presentata la proposta di rigenerazione architettonica e urbana del policlinico più antico d’Italia A illustrarne i dettagli è stata la rettrice Antonella Polimeni, insieme al presidente della Regione Lazi - facebook.com facebook

Oggi presentiamo il progetto del nuovo Policlinico Umberto I. Dopo oltre 25 anni di complessità e rinvii, arriva finalmente un risultato concreto per valorizzare l’eccellenza del policlinico più antico d’Italia. Approfondisci qui instagram.com/p/DTQk21gjKkI/… x.com

