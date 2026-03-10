Nuovo colpo de L' Umbria che spacca 2026 | Maria Antonietta & Colombre

L'Umbria che spacca 2026 presenta Maria Antonietta e Colombre, due artisti che arrivano nella regione con il loro tandem. Si tratta di un ritorno, questa volta in concomitanza con il Festival di Sanremo, mentre sono in tour per promuovere il loro album “Luna di Miele”. Entrambi hanno alle spalle anni di attività come solisti nel panorama indie.

Maria Antonietta & Colombre a bordo del loro tandem arrivano anche in Umbria. Non per la prima volta, ma sull’onda del Festival di Sanremo, il duo, di fresca formazione dopo anni di “militanza” indie come solisti, è in tour per presentare le canzoni del loro album “Luna di Miele”. E, in questa ricca estate di appuntamenti, i due artisti saranno tra i protagonisti dell’edizione 2026 de L’Umbria che Spacca. L’appuntamento è per il 28 giugno ai Giardini del Frontone. “Finalmente il tour! Venite dove vi pare, quando vi pare, come vi pare. anche in tandem”, scrivono su Instagram i due artisti. L’Umbria che Spacca ha annunciato i nomi di chi salirà sul palco dei Giardini del Frontone. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

