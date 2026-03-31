Nuovo assetto politico a Palma di Montechiaro Falsone aderisce a Forza Italia

A Palma di Montechiaro, la consigliera comunale Alessandra Falsone ha annunciato il suo passaggio a Forza Italia. La decisione è stata comunicata pubblicamente e si inserisce in un nuovo assetto politico locale. La consigliera ha spiegato di aver maturato questa scelta dopo una riflessione politica, senza fornire ulteriori dettagli.

L’ingresso del consigliere comunale porta il gruppo a cinque componenti. Il commissario Pace: "Figura competente, darà un contributo importante" Si rafforza il gruppo politico di Forza Italia a Palma di Montechiaro. L’avvocato Alessandra Falsone, consigliere comunale, ha ufficializzato la propria adesione al partito, spiegando le ragioni di una scelta maturata dopo una riflessione politica. "Dopo un'attenta analisi, ritengo che Forza Italia sia il partito che meglio rappresenta i miei valori e il mio modo di intendere l'impegno politico. Per questo motivo, ho scelto di aderire con convinzione, pronta a dare il mio contributo con serietà e determinazione". 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Nuovo assetto politico a Palma di Montechiaro, Falsone aderisce a Forza Italia Articoli correlati Forza Italia, Letizia Pace nominata commissario cittadino a Palma di MontechiaroLa designazione formalizzata dai deputati Riccardo Gallo e Margherita La Rocca Ruvolo rientra nella strategia di rafforzamento del partito sul... Olio contraffatto venduto come extravergine: 24 perquisizioni tra Agrigento e Palma di MontechiaroMaxi operazione dei carabinieri del reparto Tutela Agroalimentare di Messina e del comando provinciale di Agrigento, che hanno eseguito 24 decreti di...