Olio contraffatto venduto come extravergine | 24 perquisizioni tra Agrigento e Palma di Montechiaro

Le autorità italiane hanno condotto un’operazione contro la vendita di olio extravergine contraffatto, eseguendo 24 perquisizioni tra Agrigento e Palma di Montechiaro. L’indagine ha coinvolto diverse persone indagate per frode, riciclaggio e violazioni delle normative sulle accise, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela del settore agroalimentare e dei consumatori.

Maxi operazione dei carabinieri del reparto Tutela Agroalimentare di Messina e del comando provinciale di Agrigento, che hanno eseguito 24 decreti di perquisizione nei confronti di altrettante persone indagate per associazione a delinquere finalizzata alla frode in commercio, al riciclaggio e alla violazione della normativa sulle accise. Le perquisizioni, coordinate dalla Procura di Agrigento, hanno interessato soprattutto Palma di Montechiaro e sono state finalizzate al sequestro probatorio di materiale informatico e documentale. L’organizzazione e il sistema Secondo gli investigatori, gli indagati farebbero parte di un’organizzazione radicata in provincia di Agrigento, dedita alla commercializzazione di olio contraffatto, spacciato per olio extravergine d’oliva e distribuito in tutte le province della Sicilia, nel resto d’Italia e anche all’estero. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Sono in corso indagini riguardo a un traffico di olio extravergine contraffatto.

Le autorità stanno intensificando i controlli nel settore olivicolo e oleario a Brindisi, con particolare attenzione alla qualità dell’olio venduto al pubblico.

