Disagi idrici nelle vie Bormida e Carrubara in appalto un nuovo collegamento
Pubblicata sul portale di Amam SpA la gara d’appalto per la realizzazione di un collegamento secondario lungo le vie Bormida e Carrubara, che si trovano alle spalle dell’ospedale Piemonte e che, da mesi, patiscono disservizi connessi alle criticità strutturali delle reti idriche della zona.Il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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