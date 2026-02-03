Da febbraio, lo sportello anagrafe di Gonnosfanadiga cambia orari. Ora apre in giorni diversi e con orari aggiornati, per facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi. La modifica mira a rendere più semplice e rapido il lavoro degli utenti che si devono recare in municipio.

A partire dal mese di febbraio, lo sportello anagrafe del comune di Gonnosfanadiga ha aggiornato i propri orari di apertura al pubblico, con un nuovo calendario pensato per ottimizzare l’accesso dei cittadini ai servizi. L’ufficio sarà aperto il lunedì dalle 10.30 alle 12.30 e nuovamente dalle 15.30 alle 18, con una sessione pomeridiana straordinaria. Il giovedì, in linea con la stessa programmazione, l’apertura avverrà nello stesso orario: mattino dalle 10.30 alle 12.30 e pomeriggio dalle 15.30 alle 18. Il martedì, invece, l’accesso sarà consentito solo su appuntamento, con aperture limitate dalle 10. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lo sportello anagrafe di Gonnosfanadiga aggiorna i giorni e gli orari di apertura al pubblico

Approfondimenti su Gonnosfanadiga Ufficio

L’Ufficio Anagrafe Assistiti dell’Asp di Catania, situato in via Alessandro La Marmora 23, rimarrà chiuso al pubblico oggi, 20 gennaio, a causa delle condizioni di maltempo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Gonnosfanadiga Ufficio

Argomenti discussi: Carta di identità, quella cartacea va in pensione: eccome come fare il documento elettronico; Disservizi all'Ufficio Anagrafe. Ass. Colasuonno: Domande oltre la capacità di risposta dell'Ente; Come prenotare il rilascio della Carta d'Identità elettronica (CIE), aperture straordinarie Ufficio Anagrafe; Rilascio Carte d’Identità cartacee presso l’Aeroporto di Capodichino (Sportello al Volo).

Chiuso per maltempo lo sportello Anagrafe assistiti dell'Asp di CataniaI cittadini potranno comunque svolgere le operazioni ordinarie online tramite la piattaforma AspConTe-Servizi Territoriali ... cataniatoday.it

Digitale facile, a Reggio Emilia aperto un nuovo sportelloÈ attivo da questa settimana, presso l’anagrafe di via Toschi, un nuovo sportello Digitale facile dove è possibile rivolgersi per assistenza rispetto all’uso di internet e l’accesso ai servizi digital ... nextstopreggio.it

Chiusura sportello ufficio anagrafe il mattino di lunedì 2 e giovedì 5 febbraio 2026 Apertura solo al pomeriggio #gonnosfanadiga - facebook.com facebook