La farmacia ospedaliera di Città di Castello ha cominciato a produrre farmaci in casa per aiutare i pazienti più fragili. La struttura si è trasformata in un laboratorio di solidarietà, mettendo a disposizione delle terapie preparate direttamente in laboratorio. Questo nuovo servizio punta a rispondere rapidamente alle esigenze dei malati più complessi, riducendo tempi e difficoltà di approvvigionamento.

La farmacia ospedaliera di Città di Castello si è trasformata in un laboratorio di solidarietà scientifica, dando vita a una produzione interna dedicata a chi affronta le sfide più difficili. Per la prima volta, il servizio Farmaceutico della Usl Umbria 1 ha avviato la preparazione galenica di una specifica crema per le mani, un prodotto formulato artigianalmente, ma con rigore per rispondere ai bisogni concreti dei pazienti. Sotto la direzione di Tommaso Morini, responsabile del laboratorio, sono stati confezionati i primi cinquanta flaconi frutto della professionalità messa al servizio degli altri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tra scienza e solidarietà. Preparazione galenica della farmacia ospedaliera

Approfondimenti su Città di Castello

Lunedì 29 dicembre, Miriam Carmen Di Staso è stata nominata direttore della farmacia ospedaliera di Pescara.

La farmacia ospedaliera di Recanati riaprirà almeno un giorno a settimana entro la prossima primavera.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Città di Castello

Argomenti discussi: La bellezza come cura: a Napoli un incontro tra scienza, arte e solidarietà; Tra scienza e solidarietà. Preparazione galenica della farmacia ospedaliera; La bellezza come cura: un incontro tra scienza, arte e solidarietà alla Fondazione Santobono Pausilipon -Napoli; Mi prendo il mondo.

Tra scienza e solidarietà. Preparazione galenica della farmacia ospedalieraUna crema per le mani messa a disposizione dei pazienti dell’ambulatorio oncologico. Formulazione studiata nei minimi dettagli, per sollievo immediato. lanazione.it

La bellezza come cura: incontro tra scienza, arte e solidarietà alla Fondazione Santobono PausiliponUn dialogo profondo tra bellezza, benessere e salute sarà al centro dell’incontro La bellezza come cura, promosso da Ande Napoli in collaborazione con la Fondazione Santobono Pausilipon, in ... napolitoday.it

Sciare senza preparazione Spoiler: non finisce bene. “Lo sci non è solo divertimento, è uno sport ad alta richiesta muscolare.” La scienza lo conferma: lo sci coinvolge core, schiena, glutei e arti inferiori con carichi ripetuti, torsioni e impatti. Senza pre - facebook.com facebook