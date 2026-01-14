Ravenna senza acqua | condotta rotta in corso i lavori di riparazione

A Ravenna, da stanotte sono in corso interventi di riparazione su una delle condotte principali di viale Farini, a causa di una rottura. L’intervento mira a ripristinare il servizio idrico nel minor tempo possibile, limitando i disagi alla cittadinanza. La situazione è monitorata quotidianamente dalle autorità competenti, che forniranno aggiornamenti sull’andamento dei lavori e sulla riattivazione della fornitura.

Ravenna, 14 gennaio 2026 – Da stanotte sono in corso i lavori di riparazione di una delle condotte principali che portano acqua a Ravenna, in viale Farini. Il guasto ha comportato la sospensione dell’erogazione dell’acqua, in particolare nell’area urbana. Hera sta intervenendo per la risoluzione della rottura, che dovrebbe concludersi entro la prima parte della mattinata di oggi, mercoledì 14 gennaio. Tutti i servizi restano aperti, in particolare quelli scolastici, educativi e sociali, anche se potrebbe verificarsi qualche disagio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Hera al numero verde 800713900 oppure la Polizia Locale allo 0544 219219. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ravenna senza acqua: condotta rotta, in corso i lavori di riparazione Leggi anche: Castelluccio dei Sauri senza acqua da due giorni, lavori in corso per riparare la condotta: "Il danno è serio" Leggi anche: Nuovi lavori sulla condotta: sei comuni della provincia senza acqua per un giorno intero Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Guasto a una condotta dell’acqua a Ravenna. I tecnici sono al lavoro; Si rompe una condotta idrica, “mezza” Ravenna è senz’acqua; Ravenna senz’acqua. Rottura di una condotta principale nella notte: intervento d’emergenza in corso. Scuole e servizi aperti; ore 7 | Aggiornamento rottura condotta acqua in viale Farini. Rotta una condotta idrica, Ravenna si risveglia senz’acqua - Ravenna si risveglia senz’acqua a causa della rottura nella notte di una delle condotte principali. corriereromagna.it

Ravenna senz’acqua. Rottura di una condotta principale nella notte: intervento d’emergenza in corso. Scuole e servizi aperti - Il motivo: la rottura di una delle principali condotte idriche che riforniscono la città ... ravennanotizie.it

Si rompe una condotta idrica, “mezza” Ravenna è senz’acqua - I tecnici di Hera sono al lavoro dall'1 di notte tra martedì e mercoledì per la riparazione di una condotta idrica, in viale Farini. ravennaedintorni.it

