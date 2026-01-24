Ampliamento in vista per il Km Rosso | in progetto nuovi spazi per ricerca e uffici

Il progetto di ampliamento del Km Rosso prevede la realizzazione di nuovi spazi dedicati alla ricerca e agli uffici, con un’area complessiva di circa 15.000 metri quadrati. I lavori sono previsti iniziare all’inizio del 2027, contribuendo allo sviluppo di un centro innovativo nel settore della meccatronica. Questa iniziativa mira a rafforzare le capacità di ricerca e a favorire la crescita delle attività industriali nel territorio.

STATI GENERALI MECCATRONICA. Allo studio un complesso di 15mila metri quadrati: lavori al via a inizio 2027. «Una governance condivisa per Confindustria, Parco scientifico e Università». «Più vicina la Fondazione». Mirano Sancin è seduto nel suo ufficio dell'Area Science Park di Trieste, quando - in un giorno come tanti del 2003 - riceve la telefonata del patron di Brembo, Alberto Bombassei, che lo invita a dirigere il neonato Kilometro Rosso. Che era tutto da costruire in termini di presenze di aziende. Oggi il Parco scientifico e tecnologico conta 85 imprese insediate e circa 3mila lavoratori: dalla sua nascita, gli investimenti in ricerca ammontano a 750 milioni, di cui 200 finanziati attraverso bandi.

