Aperto il nuovo studentato di via Pietrapiana Aree fitness sale studio e 203 posti letto FOTO

È stato al centro del dibattito cittadino e mediatico negli ultimi mesi ma adesso è pronto lo studentato universitario “Camplus Firenze Pietrapiana”. Lo studentato è nato dalla riqualificazione del palazzo delle Poste in via Pietrapiana a pochi passi dal Duomo e da piazza Santa Croce. Il complesso, di 6.200 metri quadrati distribuiti su tre piani, ospita 203 posti letto complessivi e include 182 camere in studentato e 21 in appartamento. Le camere presenti sono singole e doppie con bagni esclusivi. All’interno dell’edificio sono presenti, inoltre, una sala ricreativa-ristorativa, cucine collettive e ci sarà un bar al piano terra aperto al pubblico.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Monna Tessa, via ai lavori: nell'ex area ospedaliera studentato da 480 posti letto / FOTOÈ stata posata questa mattina la prima pietra del nuovo studentato universitario a Villa Monna Tessa, situata di fronte a Careggi.

