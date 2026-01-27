Vecchiano | da imprenditori locali i fondi per nuove aree gioco

Il Comune di Vecchiano ha stanziato fondi per l’installazione di nuove aree gioco comunali, tra cui lo Spazio Tabucchi, Largo 8 Marzo a Nodica e piazza Primo Maggio. Questi interventi, promossi da imprenditori locali, mirano a migliorare gli spazi dedicati alle famiglie e ai bambini, offrendo ambienti più sicuri e accessibili alla comunità.

Vecchiano (PI), 27 gennaio 2026 – Nuove installazioni a cura del Comune di Vecchiano nelle aree gioco comunali, tra cui lo Spazio Tabucchi, l'area Largo 8 Marzo a Nodica e la piazza Primo Maggio a Nodica. “Si tratta di nuove attrezzature ludiche che abbiamo installato nelle aree attrezzate, per un valore complessivo di oltre 41mila euro iva esclusa. A questa operazione hanno contribuito con circa 20mila euro i Fratelli Grori, imprenditori locali, che ringraziamo come Amministrazione Comunale per la generosità, a nome di tutta la collettività. Una azione che dunque unisce il restyling delle nostre aree gioco alla collaborazione sociale fattiva di una realtà produttiva locale del nostro territorio” afferma il sindaco Massimiliano Angori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vecchiano: da imprenditori locali i fondi per nuove aree gioco Approfondimenti su Vecchiano PI Recupero ecologico aree abbandonate, avviso da 6,6 milioni per gli Enti locali calabresi Abitazioni di lusso e locali: maxi sequestro da 35 milioni di euro per due imprenditori baresi La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Vecchiano PI Argomenti discussi: Nuovi giochi nei parchi comunali a Vecchiano; Cna premia le imprese storiche dell'area pisana. Vecchiano: da imprenditori locali i fondi per nuove aree giocoVecchiano (PI), 27 gennaio 2026 – Nuove installazioni a cura del Comune di Vecchiano nelle aree gioco comunali, tra cui lo Spazio Tabucchi, l'area Largo 8 Marzo a Nodica e la piazza Primo Maggio a Nod ... lanazione.it Da dipendenti a imprenditori: Federica Criscuolo e Selvaggia Beloli inaugurano Pausa CaffèL'apertura in Piazza Enzo Ferrari n.18 a Nodica (Vecchiano). Maestri Accesi: Iniziative come questa rappresentano l’impegno e la passione delle imprese locali nel mantenere vivi luoghi di socialità e ... lanazione.it Gente di Vecchiano… - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.