Patologie oculari infantili e adolescenziali | il convegno a Palazzo Sant' Agostino con Del Re
Si terrà a Palazzo Sant'Agostino un convegno dedicato alle patologie oculari in età infantile e adolescenziale. Organizzato dalla Società Dante Alighieri di Salerno, con il patrocinio della Provincia, l’evento vedrà la partecipazione di un esperto chirurgo oculista. L’incontro offrirà un approfondimento sulle problematiche visive che possono insorgere nei giovani, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere interventi tempestivi.
Riflettori puntati sulle patologie oculari che possono colpire fin dai primi anni di vita: la Società Dante Alighieri di Salerno, presieduta dalla professoressa Pina Basile, con il patrocinio della Provincia, ha organizzato un evento con uno dei massimi esperti del settore, il chirurgo oculista. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Salerno-19/01/2026: Le Patologie oculari infantili e adolescenziali
Patologie oculari infantili e adolescenziali. Come prevenirle e come curarle. Se ne parlerà lunedì 19 gennaio a Palazzo Sant'Agostino. Sono molte ed alcune purtroppo potenzialmente invalidanti le patologie oculari che possono colpire fin dai primi anni di vita - facebook.com facebook
