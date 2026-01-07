Attraversamenti pedonali più sicuri con luci a led | al via il progetto a San Giuliano Terme

San Giuliano Terme avvia un progetto per migliorare la sicurezza degli attraversamenti pedonali mediante l’installazione di luci a LED a illuminazione variabile. L’iniziativa, approvata dall’amministrazione comunale, interesserà diverse strade provinciali e regionali nel centro abitato, contribuendo a rendere più visibili i passaggi pedonali e favorendo una circolazione più sicura per pedoni e automobilisti.

L'amministrazione comunale di San Giuliano Terme ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di impianti a illuminazione variabile in corrispondenza di diversi attraversamenti pedonali su strade provinciali e regionali in centro abitato. Si tratta di un primo lotto di interventi con.

