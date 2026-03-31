Nuova stanza del commiato Consegnato il cantiere Cerimonia a Campostaggia

È stata consegnata la nuova stanza del commiato a Campostaggia, con una cerimonia a Poggibonsi. Contestualmente, è stata posta la prima pietra per la realizzazione di questa struttura. La costruzione avverrà al posto dei locali attualmente occupati dalla camera ardente e precede i lavori per il nuovo pronto soccorso.

Posa della prima pietra a Poggibonsi per la stanza del commiato a Campostaggia. Un atto che precede i lavori per il nuovo pronto soccorso: sarà costruito al posto dei locali occupati dall’attuale camera ardente. La nuova troverà spazio sui terreni antistanti alla palazzina gialla dell’attività intramoenia, superficie dove si è svolta ieri la presentazione. Ciò permetterà che l’attività del Pronto soccorso non venga interrotta, come spiega l’ Asl Toscana sudest. L’importo per la stanza del commiato - lavori a cura dell’impresa Clad di Pieve a Nievole (Pistoia) - è di circa 1,4 milioni di euro, parte dei circa 8,7 milioni di euro previsti per tutto il nuovo Pronto soccorso, finanziato con risorse aziendali e con fondi della L. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova stanza del commiato. Consegnato il cantiere. Cerimonia a Campostaggia Articoli correlati Al via la nuova illuminazione del ponte di Tiberio: consegnato il cantiereE' partito ufficialmente nella giornata di lunedì (19 gennaio) l’intervento di riqualificazione illuminotecnica del ponte di Tiberio, primo stralcio... Cerimonia di commiato per il Luogotenente LeaccheArezzo, 16 gennaio 2026 – Si è conclusa nei giorni scorsi la carriera militare del Luogotenente Roberto Leacche, che ora potrà godersi la meritata... Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Nuova stanza del commiato. Consegnato il cantiere. Cerimonia a Campostaggia; Bacchiega: martedì la camera mortuaria a Viadana, mercoledì funerali a San Bernardo; Daniela De Rigo, malore improvviso: farmacista muore a 49 anni; Addio a Barsanti, vera memoria storica del Lido. Il cielo in una stanza. La nuova cappella di Ettore SpallettiL'artista ha realizzato per la casa di cura Villa Serena a Città Sant'Angelo, in Abruzzo, una cappella e una sala del commiato immerse nella trascendenza luminosa dei colori, dal blu all'oro ... avvenire.it Cercasi Monolocale/Stanza – Zona Monteverde (da Maggio) Ciao a tutti! Sono alla ricerca di una nuova sistemazione a partire da maggio. Cerco un monolocale o una stanza singola in zona Monteverde (Nuovo/Vecchio) o zone limitrofe (Gianicolense, P - facebook.com facebook