Cerimonia di commiato per il Luogotenente Leacche

Il 16 gennaio 2026 ad Arezzo si è svolta la cerimonia di commiato per il Luogotenente Roberto Leacche, che dopo oltre quarant’anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri si è congedato dalla carriera militare. Un momento di riconoscimento e gratitudine per il percorso professionale svolto con dedizione e senso del dovere. La sua esperienza rappresenta un importante patrimonio per la comunità e le istituzioni.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – Si è conclusa nei giorni scorsi la carriera militare del Luogotenente Roberto Leacche, che ora potrà godersi la meritata pensione dopo oltre quarant'anni di servizio nell'Arma dei Carabinieri. Una parte significativa del suo percorso professionale resta legata in modo profondo a Terranuova Bracciolini, comunità alla quale Leacche è rimasto indissolubilmente legato e nella quale ha lasciato un segno duraturo. Sono stati infatti vent'anni trascorsi in Valdarno, dalla fine degli anni Novanta fino al 2019, alla guida della Stazione dei Carabinieri di Terranuova Bracciolini.

Si congeda il luogotenente Roberto Leacche - Oggi ha avuto luogo il saluto di commiato presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Siena del Luogotenente Roberto LEACCHE che, da ... ilcittadinoonline.it

