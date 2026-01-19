Al via la nuova illuminazione del ponte di Tiberio | consegnato il cantiere

È iniziato lunedì 19 gennaio il cantiere per la riqualificazione dell’illuminazione del ponte di Tiberio, parte di un intervento più ampio di restauro del monumento. L’intervento mira a valorizzare e preservare il patrimonio storico, migliorando la funzionalità e l’estetica dell’opera. L’intera operazione si inserisce nel progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale locale.

E' partito ufficialmente nella giornata di lunedì (19 gennaio) l'intervento di riqualificazione illuminotecnica del ponte di Tiberio, primo stralcio della più ampia opera di restauro del monumento bimillenario. Con la consegna del cantiere alla ditta aggiudicataria, il Consorzio Ceir e l'impresa.

Il ponte di Tiberio si prepara a un importante intervento di restauro e miglioramento dell'illuminazione, con un investimento di circa 900.000 euro. A gennaio prenderanno il via i lavori, finalizzati a valorizzare e conservare questa storica struttura, simbolo della città e testimonianza del suo passato.

