Castello di Padernello il mercato Slow Food e il Mastio che si svela ai visitatori | il calendario eventi 2026

Il Castello di Padernello, il mercato Slow Food e il Mastio sono tra i principali punti di interesse del calendario eventi 2026. A Borgo San Giacomo, dal 13 gennaio, si susseguiranno appuntamenti dedicati alla cultura, alla sostenibilità e alla biodiversità, offrendo ai visitatori un’occasione per scoprire le peculiarità del territorio e approfondire temi legati al cibo sostenibile in un contesto storico e naturale.

Borgo San Giacomo, 13 gennaio 2026 – Luogo vivo della cultura e del territorio, legato al cibo sostenibile e alla biodiversità. Il Castello di Padernello, maniero quattrocentesco della Bassa Bresciana, dà l'avvio al cartellone 2026 con due serie di eventi paralleli: da un lato offre ai visitatori la possibilità di accedere a nuove ali del Maniero, che prima non erano visitabili, dall'altro ospita nell'arco dell'anno nelle proprie corti il Mercato della Terra di Slow Food, affiancati da laboratori, degustazioni, giornate di scambio dei semi, Tavole della biodiversità e approfondimenti sui Presìdi Slow Food.

Mercato della Terra - Non un mercato qualunque, ma un luogo di alleanze e di scambi che porta ad un’economia locale diversa, promuove il cibo buono, pulito e giusto del territorio e crea consapevolezza in chi acquista. ecodibergamo.it

Immerso nella natura e nella storia, il borgo di Padernello è un luogo tutto da scoprire e che regala un maestoso castello in cui aleggia una leggenda da birividi - Padernello è un delizioso borgo artigiano situato nella Bassa Bresciana dove svetta uno splendido maniero quattrocentesco che conserva gelosamente meraviglie storiche e artistiche. siviaggia.it

Andiamo alla scoperta del Castello di Padernello, maniero quattrocentesco della bassa bresciana riportato a nuova vita dalla Fondazione Castello di Padernello. - facebook.com facebook

