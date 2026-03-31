Nuova discarica presentata la richiesta di autorizzazione

La società Nice Srls ha presentato una richiesta di autorizzazione per la realizzazione di una nuova discarica a Poggio San Marcello. La questione riguarda l’approvazione del progetto e il rispetto delle normative ambientali vigenti. La richiesta è stata depositata presso le autorità competenti, che dovranno valutare il progetto prima di concedere l’autorizzazione. La discussione sulla discarica si riaccende in seguito alla presentazione della documentazione.

La questione della nuova discarica a Poggio San Marcello si riaccende: la società Nice Srls ha presentato ufficialmente istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico (Paur), comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale (Via), per la realizzazione di un impianto di rifiuti speciali non pericolosi. Il progetto, è stato rivisto dopo la pioggia di osservazioni contrarie dei mesi scorsi, torna ora sui tavoli dei Comuni e degli Enti competenti, chiamati a esprimersi nuovamente. L’impianto, esteso su 73mila metri quadri con una capacità di 500mila metri cubi di fanghi industriali e residui chimici, sorgerebbe a soli 800 metri dalla vecchia discarica della Cornacchia, chiusa dopo anni di dure lotte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova discarica, presentata la richiesta di autorizzazione Articoli correlati Leggi anche: Ciriachino d'oro a Silvia Severini, presentata la richiesta ufficiale al Comune di Ancona Famiglia nel bosco, presentata richiesta per sospendere la revoca della responsabilità genitorialeGli avvocati di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della “famiglia nel bosco” di Palmoli, hanno presentato al tribunale per i... Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Nuova discarica, presentata la richiesta di autorizzazione; Processo sulla discarica di Finale: Ennesimo rinvio per un cavillo. Nuova discarica, la vasca zero al Bretta si farà: scatta la bonifica del sito IpgiQuesti gli obiettivi dell’operazione che dovrebbe concretizzarsi, attraverso un passaggio in consiglio comunale, con la riattivazione di una società, la Picenambiente srl, che non è attualmente ... corriereadriatico.it