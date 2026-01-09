Slow Food firmato protocollo d’intesa con Montani e Urbani
La Condotta Slow Food Dei Porti – Fermano APS ha firmato un Protocollo d’Intesa con gli istituti superiori Montani e Urbani. L’accordo mira a promuovere i principi del
La Condotta Slow Food Dei Porti – Fermano APS ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con gli Istituti superiori "Montani" e "Urbani" per promuovere i principi del " buono, pulito e giusto " nel campo alimentare, ambientale e culturale. L’accordo, siglato nell’ambito dell’autonomia scolastica, mira a educare i giovani al gusto, al consumo di cibo etico e sano, a conoscere e salvaguardare la biodiversità, la ricchezza agroalimentare, promuovendo i concetti di sviluppo sostenibile e sovranità alimentare. "Al cuore di questa visione, spiega Annalinda Pasquali fiduciaria della Condotta Slow food Dei Porti – Fermano, c’è il manifesto "Slow Food per l’educazione" che ha come cardini la promozione di un apprendimento che nasce dall’esperienza diretta, dalla valorizzazione della ricchezza delle culture locali, dei saperi, delle abilità e delle idee diverse; affronta i temi legando tra loro le materie (ambiente, biodiversità, produzioni, tecniche di trasformazione e conservazione dei prodotti, benessere individuale e collettivo), incoraggia il dialogo, il lavoro di squadra, l’ascolto e l’accettazione reciproca". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
