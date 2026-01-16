lavori su corso vittorio emanuele si ricomincia dal 2 febbraio

A partire dal 2 febbraio, riprenderanno i lavori di riqualificazione su Corso Vittorio Emanuele a Salerno. Questa fase si inserisce nel percorso di miglioramento della zona, con l’obiettivo di riqualificare gli spazi pubblici e favorire un ambiente più accessibile e funzionale per cittadini e visitatori. I lavori continueranno secondo il cronoprogramma stabilito, contribuendo a valorizzare il centro della città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il 2 febbraio riprenderanno i lavori che stanno interessando corso Vittorio Emanuele a Salerno. L’intervento, iniziato da tempo, è stato sospeso per consentire l’allestimento e la visione delle Luci d’Artista sulla principale via dello shopping salernitano. Ad annunciare la ripresa del cantiere è stato stamani l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Dario Loffredo che ha ricordato che restano da completare via Velia, via Fieravecchia, via Conforti, via De Luca e via Bonaventura. @Da Maggio ad Ottobre potremo finalmente avere il corso da Re che rappresenterà non solo una bella passeggiata per i salernitani- ha commentato dal suo profilo social Loffredo- ma anche uno splendido biglietto da visita per i tanti turisti che continuano a scegliere Salerno come meta privilegiata per i loro soggiorni”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

