Lavori su Corso Vittorio Emanuele si ricomincia dal 2 febbraio

Da anteprima24.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 2 febbraio, riprenderanno i lavori di riqualificazione su Corso Vittorio Emanuele a Salerno. Questa fase si inserisce nel percorso di miglioramento della zona, con l’obiettivo di riqualificare gli spazi pubblici e favorire un ambiente più accessibile e funzionale per cittadini e visitatori. I lavori continueranno secondo il cronoprogramma stabilito, contribuendo a valorizzare il centro della città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il 2 febbraio riprenderanno i lavori che stanno interessando corso Vittorio Emanuele a Salerno. L’intervento, iniziato da tempo, è stato sospeso per consentire l’allestimento e la visione delle Luci d’Artista sulla principale via dello shopping salernitano.  Ad annunciare la ripresa del cantiere  è stato stamani l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Dario Loffredo che ha ricordato che restano da completare via Velia, via Fieravecchia, via Conforti, via De Luca e via Bonaventura. @Da Maggio ad Ottobre potremo finalmente avere il corso da Re che rappresenterà non solo una bella passeggiata per i salernitani- ha commentato dal suo profilo social Loffredo- ma anche uno splendido biglietto da visita per i tanti turisti che continuano a scegliere Salerno come meta privilegiata per i loro soggiorni”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

lavori su corso vittorio emanuele si ricomincia dal 2 febbraio

© Anteprima24.it - Lavori su Corso Vittorio Emanuele, si ricomincia dal 2 febbraio

Leggi anche: Rattoppi sul Corso Vittorio Emanuele dopo i lavori: la segnalazione

Leggi anche: Arrivano le nuove fioriere su Corso Vittorio Emanuele

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Potenziamento della rete elettrica in centro, in partenza il cantiere su corso Vittorio Emanuele; Lavori di realizzazione del sistema Brt: modifiche temporanee alla viabilita su corso Vittorio Veneto e sul sottopasso Filippo; Bari, lavori per potenziare rete elettrica in corso Vittorio Emanuele: cambia la viabilità; Lavori elettrici in corso Vittorio Emanuele, scattano i restringimenti.

Salerno, lavori a corso Vittorio Emanuele: primo lotto pronto per San Matteo - Il colpo d’occhio – adesso – è forte e il nuovo volto del Corso Vittorio Emanuele che prende vita sembra essere quasi realtà con il completamento del primo lotto del cantiere dei lavori. ilmattino.it

lavori corso vittorio emanueleDal 19 gennaio al via i lavori di E-Distribuzione in corso Vittorio Emanuele nell’ambito del progetto “Resilienza climatica” - Distribuzione in corso Vittorio Emanuele nell'ambito del progetto "Resilienza climatica" ... ilikepuglia.it

lavori corso vittorio emanueleBari, lavori per potenziare la rete elettrica: carreggiata ridotta e divieti di sosta su corso Vittorio Emanuele - Bari, lavori per potenziare la rete elettrica: carreggiata ridotta e divieti di sosta su corso Vittorio Emanuele da lunedì 19 gennaio ... telebari.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.