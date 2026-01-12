Potenziamento della rete elettrica in centro in partenza il cantiere su corso Vittorio Emanuele
Inizia il cantiere su corso Vittorio Emanuele a Bari, nell’ambito del progetto ‘Resilienza Climatica’. I lavori prevedono la realizzazione di quattro nuove linee di media tensione per rafforzare la rete elettrica cittadina, con particolare attenzione al centro storico e ai quartieri limitrofi. L’intervento mira a migliorare la stabilità e l’affidabilità dell’approvvigionamento energetico, contribuendo alla resilienza della rete urbana.
I lavori, previsti nell'ambito del progetto ‘Resilienza Climatica’, sono finalizzati alla realizzazione di quattro nuove linee di ‘media tensione’, che andranno a potenziare il grado di magliatura della rete elettrica dell’intera città di Bari, a partire dal centro storico e dal quartiere. 🔗 Leggi su Baritoday.it
