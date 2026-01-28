Rimini cambia tutti gli autovelox | le ultime novità e cosa cambia Ci sarà una nuova postazione fissa

Rimini ha installato quattro nuovi autovelox fissi, uno in più rispetto al passato. Le nuove apparecchiature sono di ultima generazione e sostituiscono i vecchi dispositivi. Da oggi, i conducenti devono fare più attenzione, perché le postazioni sono più numerose e più tecnologiche. La polizia locale ha già iniziato i controlli nelle zone dove sono stati posizionati i nuovi autovelox.

I lavori di installazione delle nuove apparecchiature prenderanno il via a partire dall’inizio di febbraio. Arriva una nuova postazione fissa di rilevamento Arrivano i nuovi autovelox fissi di ultima generazione e saranno quattro, uno in più rispetto al passato. Il Comune di Rimini ha deciso di rafforzare il sistema di controllo della velocità sulle strade cittadine con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale. La giunta comunale ha approvato, nell’ultima seduta, l’installazione di una nuova postazione fissa di rilevamento in via Melucci e la sostituzione degli autovelox presenti nelle tre postazioni già operative in via Settembrini, via Euterpe e via Tolemaide, che saranno aggiornate con impianti di ultima generazione.🔗 Leggi su Riminitoday.it

