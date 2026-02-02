Le eccellenze sanitarie brianzole si uniscono | l' accordo tra i due prestigiosi Irccs e cosa cambia per i pazienti

Le eccellenze sanitarie della Brianza si sono messe insieme. Due Irccs di fama si sono uniti in un accordo che punta a migliorare le terapie per i bambini. Ora, grazie a questa collaborazione, si potrà investire di più nella ricerca e offrire cure più innovative. Per i piccoli pazienti, questa unione significa un futuro più promettente e più speranze di guarigione.

Sottoscritto un accordo di colleborazione che durerà cinque anni. Al centro la salute dei bambini (ma non solo) L'unione fa la forza. E così i due Irccs brianzoli si uniscono per offrire, attraverso una ricerca, un futuro di speranza e di guarigione per i piccoli pazienti. Importante accordo quello sottoscritto tra l'Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza e l'Irccs Eugenio Medea, sezione scientifica dell'associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini (Lecco). L'accordo, di durata quinquennale con inizio l'1 gennaio 2026, rafforza la sinergia tra due istituti di ricovero e cura a carattere scientifico riconosciuti dal Ministero della Salute.

