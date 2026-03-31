Nella casa del Grande Fratello VIP si sono verificati momenti di grande tensione durante la notte, con una concorrente che ha rivolto accuse senza mezzi termini a un altro partecipante. La discussione ha coinvolto più persone, creando divisioni tra alcuni concorrenti e portando a un clima di forte agitazione all’interno della casa.

Momenti ad alta tensione nella casa del Grande Fratello VIP, dove una notte sopra le righe ha acceso polemiche e divisioni tra i concorrenti. Tutto è iniziato con un richiamo ufficiale da parte degli autori, intervenuti più volte per fermare alcuni comportamenti giudicati eccessivi. Nel gruppo guidato da Antonella Elia erano presenti, tra gli altri, Paola Caruso, Raimondo Todaro e Francesca Manzini. Una situazione che sembrava destinata a rientrare, ma che invece ha acceso uno scontro sempre più duro. Le parole di Francesca Manzini accendono la polemica. Il giorno successivo, a riportare l’episodio sono stati Nicolò Brigante e Francesca Manzini. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Notte choc nella casa: Paola Caruso attacca Raimondo Todaro senza freni

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