Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip, una frase choc di Paola Caruso in casa ha attirato l’attenzione del pubblico. In risposta, Alessandra Mussolini ha deciso di bloccare la conversazione. La puntata ha raccolto il 14% di share, con circa 1 milione e 600 mila telespettatori che hanno seguito l’evento.

Le vicende del Grande fratello vip stanno tenendo alta l'attenzione del pubblico italiano. La seconda puntata del reality show ha registrato il 14% per un totale di 1 milione e 600 mila telespettatori. Nonostante i dati d'ascolto non molto fortunati, i protagonisti all'interno della Casa stanno facendo parlare di loro. In particolare, Paola Caruso è finita al centro della bufera per una frase choc detta al termine della diretta del 20 marzo. L'ex Bonas di Avanti un altro ha dichiarato il seguente detto rivolta ad Alessandra Mussolini: "Molti nemici molto onore". L'ex parlamentare ha subito bloccato la showgirl, capendo il suo sbaglio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, frase choc di Paola Caruso nella casa: Alessandra Mussolini la blocca

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